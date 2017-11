Schio, botte a un operaio in stazione per rubargli lo stipendio: due denunciati

Presi i responsabili dell'aggressione a un operaio sudanese. Domenica i carabinieri di Schio hanno denunciato A.N., 52enne residente Calvene ed A.E., 33enne residente Thiene per concorso in rapina. I malviventi si erano coordinati per aggredire un 41enne operaio sudanese, che aveva appena ritirato lo stipendio di 1200 euro.

La vittima stava inforcando la propria bicicletta dalla stazione ferroviaria scledense, per rientrare alla propria abitazione la sera dello scorso 14 novembre. Il giovane era stato medicato dal pronto soccorso dell’ospedale alto vicentino con una prognosi di alcuni giorni dovuta alle contusioni patite.