Schio, blitz all'hotel Eden: sgomberate 4 persone

A seguito di segnalazioni pervenute da privati cittadini che riferivano di un via vai di soggetti dall'Hotel Eden, in viale dell'Industria a Schio, da anni in disuso, il sindaco di Schio disponeva specifici controlli incaricando Polizia Locale ed Ufficio Tecnico. In fase preventiva veniva appurato che l'immobile in questione è in custodia all'IVG, Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza, ed è stata richiesta autorizzazione per l'accesso forzoso, arrivata nella tarda mattinata di martedì

Mercoledì mattina l'accesso avveniva senza dover forzare alcunchè, poichè la porta d'ingresso risultava aperta. All'interno dell'immobile veniva rinvenuta la presenza di 4 persone, tra i quali due italiani e due stranieri. Veniva inoltre documentata la precaria situazione igienico-sanitaria, che si aggiungerà alla dichiarazione di inagibilità, già espressa dal Comune di Schio a seguito di sopralluogo eseguito in data il 20 luglio del 2016.

Il verbale del sopralluogo verrà trasmesso immediatamente al Custode (IVG) - per l'eventuale presentazione di denuncia-querela ai sensi art. 633 c.p. (l'invasione di edifici da parte di meno di 10 persone è perseguibile a querela della Persona Offesa), che dovrà chiederne lo sgombero - al Comune di Schio - per l'emissione di Ordinanza che obblighi il Custode a realizzare misure di difesa passiva atte ad impedire l'accesso di "invasori": sia per ragioni igienico-sanitarie, sia per la non agibilità dell'immobile; nonchè per la presa in esame della posizione dei due cittadini italiani - e all'Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, al fine di esaminare la posizione in Italia dei due stranieri.