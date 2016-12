Schio, barista aggredito: denunciati i tre malviventi

I carabinieri sono riusciti a stringere il cerchio attorno ai tre malviventi che domenica sera hanno aggredito il gestore del "Bar Scledum" di Schio. Si tratta di tre magrebini, B.M. 22enne, E.M. e Z.M. entrambi 23enni, indagati per concorso in tentata rapina e lesioni personali.

I tre malviventi hanno aspettato la chiusura del bar per avvicinare il titolare che, con la sua bici, si stava allontanando da piazzetta Garibaldi dove ha sede il locale. Con una bottiglia di vetro l'hanno minacciato e poi colpito al volto non riuscendo a sottrargli l'incasso che teneva in tasca.