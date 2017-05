Schio, barbecue abusivo nel parco chiuso: multati

Volevano fare un barbecue nel parco chiuso per lavori: oltre a essere rimasto a digiuno, il gruppo di amici ha dovuto anche pagare una multa.



L'episodio è avvenuto domenica, all'ora di pranzo, nel Parco Robinson di Schio, dove il Comune sta allestendo un'area attrezzata per i pic nic. Allertati da un cittadino, gli agenti hanno trovato 8 persone, 7 rumeni e un italiano, che avevano superato i nastri di delimitazione e acceso un fuoco per cucinare della carne. Tutti sono stati multati come da Regolamento comunale e allontanati:



"E' necessario ricordare che il Comune di Schio sta investendo una considerevole somma per la riqualificazione del parco e che azioni non autorizzate verranno punite - riferisce la polizia locale - Chi non ha rispetto per la città non avrà sconti. Verrà infatti intensificata la vigilanza, sia degli agenti che degli ispettori ecologici volontari e verranno migliorati i sistemi protettivi delle opere in corso di realizzazione da parte della ditta incaricata".