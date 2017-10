Schio, pestaggio in pieno centro: baby-gang denunciata

Un regolamento di conti in piena regola quello di venerdì alle 17:30 in piazza Falcone e Borsellino a Schio. Il bilancio dell'aggressione avvenuta in pieno centro storico è di due feriti e quattro denunciati per lezioni gravi.

A capo della banda un marocchino di 18 anni residente a Santorso, sul quale gravava già una denuncia per furti aggravati e responsabile di danneggiamenti a negozi e bar della zona industriale di Schio. Il 18enne, assieme a una gang composta da altri quattro giovanissimi sia italiani che stranieri ha aggredito a calci e pugni due ragazzi della zona, appena usciti da un bar, tanto da farli finire al Pronto Soccorso .

Una delle due vittime, un ristoratore, aveva avuto un diverbio con il marocchino la scorsa settimana. Quest'ultimo, dopo averlo riconosciuto in centro, ha organizzato la spedizione punitiva con tutta la banda. La polizia locale Alto Vicentino, intervenuta sul posto, ha denunciato quattro aggressori mentre uno è fuggito e le indagini sono in corso per identificarlo. Nei confronti del capo banda le forze dell'ordine cercheranno di ottenere il foglio di via dalla città di Schio.