Schio, aumenta la sorveglianza della polizia locale

Aumenta la sorveglianza nelle notti scledensi.



Fino al 30 aprile, il servizio esterno della Polizia Locale copriva dalle 7 alle 22 da domenica a giovedì, e fino alle tre del giorno seguente nei venerdì e sabato. Nel corso dei periodi estivi degli ultimi anni, però, sono stati registrati episodi che impongono una maggiore presenza nel territorio delle forze dell'Ordine dalle 22 a mezzanotte, anche nei giorni che vanno da domenica a giovedì. Di particolare rilievo episodi generati da persone ubriache e da dissidi tra privati. Importantissima comunque la semplice esigenza di garantire il "presidio del territorio".

Per tale motivo e per venire incontro alle mutate esigenze della Collettività, il sindaco di Schio, Valter Orsi, ha sottoposto al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino", Albino Mosele, la necessità di implementare l'orario di proiezione esterna dalla domenica al giovedì, ottenendo l'istituzione, dal primo maggio al 30 settembre, di un servizio suppletivo che "copra" il territorio fino alle 24. Non solo viene implementato l'orario, ma il territorio verrà vigilato da due pattuglie, da lunedì al giovedì, una destinata prioritariamente al capoluogo e l'altra per gli altri comuni consorziati. Chiaramente opereranno congiuntamente nelle situazioni "a rischio" o nel rilievo di impegnativi sinistri stradali. Rimane per il momento invariato il servizio di due, tre pattuglie nei giorni di venerdì e sabato fino alle tre.

"Quanto sopra è stato reso possibile da un recente ricambio generazionale dei dipendenti del Consorzio di Polizia Locale - riferisce il Comando - Che ha migliorato la capacità operativa nei servizi esterni, destinata ad essere ulteriormente potenziata negli anni a venire".