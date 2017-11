Schio, allarme in città: troppe rapine seriali

È massima allerta nell'Alto Vicentino dopo la rapina di lunedì notte al ristorante Old Wild West in zona industriale ma anche per le precedenti spaccate in Piazza Almerico da Schio, da “Nico” e in una profumeria di Thiene.

“Siamo sgomenti e preoccupati per quanto accaduto all'Old Wild West in zona industriale”

Il Sindaco Valter Orsi commenta così il grave episodio accaduto nella notte tra lunedì e martedì nel locale in zona industriale a Schio, quando due individui mascherati hanno puntato la pistola alla commessa che stava chiudendo, facendosi consegnare l'incasso di circa 1500 euro.

“Questo episodio è gravissimo - continua Orsi - perché non si tratta di un furto di quelli che conosciamo, ma assume una connotazione più allarmante e assieme agli altri episodi verificatisi nel giro di pochi giorni fa pensare a una banda organizzata che viene da fuori. La violenza di questi atti non è quella in uso dai delinquentelli che conosciamo e che sono sotto lo sguardo delle forze dell'ordine con azioni coordinate tra istituzioni. E si tratta, lo ribadisco, di reati che hanno un grado inferiore di gravità"