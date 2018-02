Schio, agnellini lasciati morire al freddo: inchiesta dell'Ulss

Terribile scoperta lunedì pomeriggio durante la passeggiata di alcune volontarie Anpa in località Timonchio, una zona di aperta aperta campagna tra Schio e Santorso. Un furgone incostudito in sosta sul prato e con portellone laterale spalancato conteneva all'interno molti agnellini, alcuni morti, altri con cordone ombelicale ancora attaccato, insanguinati e gementi. Altri ancora ammassati per cercare di proteggersi dal freddo

Il racconto delle volontarie descrive una scena raccapricciante sulla scoperta:

"Corpicini senza vita, altri ancora morenti, alcuni, appena poco più grandi, non si reggevano sulle zampe e gemevano disperati, senza sosta, come ad invocare inutilmente, calore, un po' di latte e di conforto. Tutti insieme, ammassati ed abbandonati come stracci vecchi nel loro oblio di morte crudele e senza speranza".

Sul luogo è intervenuta l'Ulss che ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sugli animali morti per stabilire le cause del decesso. Molti piccoli erano infatti morti probabilmente di freddo, nascosti sotto la paglia. "Se apparirà, come sembra evidente, che la morte è avvenuta non per malattia, verrà sporta denuncia immediata per maltrattamento ed Anpa si costituirà parte civile", ha dichiarato la presidente dell'associazione Laura Carnevali.