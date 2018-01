Schio, affidato ai servizi sociali si presenta drogato: arrestato 32enne

Aveva ottenuto la misura alternativa al carcere ma non ha rispettato una delle prescrizioni imposte. A.R., 32enne domiciliato a Schio, nei giorni scorsi ha fatto rientro alla comunità di recupero Il Focolare di Schio in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Vicenza, nel pomeriggio del 9 gennaio lo hanno rintracciato e arrestato a Vicenza in via Pasi. I militari hanno quindi dato esecuzione al provvedimento di sospensione della misura alternativa emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito in carcere.