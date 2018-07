Rissa con coltelli tra giovanissimi: due in ospedale

Notte di coltelli a Schio con un bilancio di due feriti e tre denunciati. Protagonisti tre giovanissimi, di cui uno minorenne. L'episodio è avvenuto alle una di mercoledì. I militari della pattuglia radiomobile unitamente ad altra pattuglia della Compagnia CC di Thiene e della Tenenza Gdf di Schio, sono intervenuti in via Petiti di Roreto a seguito della rissa tra adolescenti scaturita per futili motivi.

Due giovani sono stati medicati presso il pronto soccorso di Santorso per lesioni provocate da arma da taglio e contusioni varie. Sul posto sono stati sequestrati due coltelli a serramanico. I tre saranno denunciati per rissa, lesioni e porto abusivo di arma da taglio,