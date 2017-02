Schio, 10mila euro di contributi per l'acquisto di bici elettriche

Per incentivare la mobilità sostenibile e quella ciclabile in particolare, il Comune di Schio annuncia in una nota che per il 2017 ripropone l'iniziativa di sostegno all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, mettendo a disposizione la somma di 10.000,00 euro.

Questo orientamento è sostenuto dagli obiettivi previsti nel Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e nel Piano di Azione per la tutela ed il risanamento dell'atmosfera. Inoltre ben si colloca nel percorso partecipativo promosso da Amministrazione Comunale e Azienda ULSS n. 4 (ora n. 7) nell'ambito del progetto "Guadagnare Salute" in cui sono state progettate alcune azioni per incentivare l'uso della bicicletta.

Un territorio come quello scledense non sempre pianeggiante, potrebbe scoraggiare molte persone che per età o difficoltà motorie finiscono per scegliere mezzi più inquinanti per spostarsi anche su brevi distanze. Ecco quindi che la bicicletta a pedalata assistita potrebbe rivelarsi una ottima alternativa sia per il miglioramento della salute individuale, sia per quello della qualità dell'aria.

“È un'azione coerente con la politica ambientale di questa amministrazione” dichiara Anna Donà assessore all'ambiente “e che con molti altri tasselli punta la sua efficacia anche garantendone la continuità. La diffusione dei mezzi elettrici, a partire dalle biciclette per arrivare alle auto, è un segnale tangibile che testimonia una sensibilità in estensione tra i cittadini che quindi va senz'altro incoraggiata”.

Potranno fare richiesta i cittadini residenti a Schio, per un contributo pari al massimo a 100,00 euro, corrispondenti al 10% del costo sostenuto che non dovrà superare i 2000,00 euro Iva compresa. Ogni persona non potrà avere più di un contributo. Non ci sono limiti per la scelta del rivenditore, ma il Comune stipulerà con i rivenditori disponibili, un accordo per uno sconto del 10% sul prezzo di listino. I contributi saranno disponibili fino a esaurimento del fondo. Info: Servizio Ambiente 0445 691320 ambiente@comune.schio.vi.it