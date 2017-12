Schiavon, rogo nella notte: auto distrutta dalle fiamme

Nella notte tra venerdì e sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Primo Maggio a Schiavon per l’incendio di un’autovettura. La squadra, arrviata da Bassano del Grappa, ha spento l’incendio di una Dodge Adventur evitando l’estensione delle fiamme alle altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.