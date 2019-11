Schianto tra un Suv e una Golf, tre feriti: auto finisce nel campo

Alle 17:20 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Palladio a Meledo di Sarego per lo scontro tra una Toyota Rav 4 finita fuori strada nel campo e una Volkswagen Golf: tre feriti. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti, la coppia che viaggiava a bordo del piccolo SUV e l'autista del Golf erano assistiti dal personale del Suem 118 per poi essere trasferiti in ospedale in ambulanza. I carabinieri di Campiglia hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.