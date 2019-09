Schianto tra auto e tir, due feriti e traffico in tilt

Incidente venerdì mattina tra due autocarri e una vettura lungo la strada provinciale 246 all'incrocio con la provinciale Priabonese. Lo schianto è avvenuto attorno alle 11 e il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con code e auto deviate in strade secondarie dalla polizia locale intervenuta sul posto.

Sul luogo dello scontro sono arrivati anche i pompieri e due ambulanze del Suem 118 per soccorrere due persone rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave. La circolazione, dopo il recupero delle auto incidentate, è tornata alla normalità verso l'una.

La polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.