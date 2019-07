Rovinosa caduta con la mountain bike: gravissimo un ciclista

È ricoverato in gravissime condizioni, con diverse ferite su tutto il corpo, un ciclista di 56 anni residente a Enego in via Mori. In quella via, verso le 7:30 di domenica l'uomo, in sella alla sua bici, è caduto rovinosamente sull'asfalto. La causa dell'incidente, secondo i rilievi, potrebbe essere stata il mal posizionamento di un tombino dell'acqua.

L'infortunato è stato soccorso in elicottero e ricoverato in codice rosso al reparto rianimazione dell'ospedale di Trento. Sul fatto sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Bassano guidata dal capitano Adriano Fabio Castellari.

Il ciclista si stava godendo un giro in mountain bike quando si è schiantato probabilmente a causa dell'impatto della ruota del ciclo con il manto stradale deformato, almeno è su questo fronte che si stanno concentrando le indagini. Il 57enne ha fatto un volo di diversi metri, finendo rovinosamente a terra dove è stato trovato in stato di incoscienza da alcuni passanti che hanno subito avvisato i soccorsi. La prognosi è ancora riservata.