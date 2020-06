Schianto in moto contro l'auto: grave 65enne

È in gravi condizioni il centauro residente a Rossano Veneto che, nel tardo pomeriggio di sabato, verso le 18.25, è rimasto ferito a seguito del violento impatto tra la sua motocicletta e un'auto.

Come scrive trevisotoday.it , secondo le prime ricostruzioni fornite da alcuni testimoni sul posto, pare che il motociclista stesse percorrendo viale Brigata Piacenza, a Bidasio di Nervesa della Battaglia, quando un'autovettura gli avrebbe improvvisamente tagliato la strada all'incrocio con via Lungo Piave. Inevitabile a quel punto l'impatto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, C.R. 65enne, è apparso subito grave ed è stato prima soccorso dai passanti e poi dal Suem 118 che lo ha infine caricato in elisoccorso per un trasporto d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. All'ospedale è poi stata portata, con ferite di media entità, anche la donna alla guida dei veicolo coinvolto, O.B. 39enne di origine straniera. Sul caso indagano le forze dell'ordine.