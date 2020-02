Schianto auto-scooter: 18enne in ospedale

Incidente a Schio poco prima delle 8 di mattina di martedì. S.M., ragazza 18enne residente a Schio, alla guida di un ciclomotore stava percorrendo via Santa Croce in direzione via XXIX Aprile. Giunta all'altezza di un accesso privato, non riusciva ad evitare l'impatto con la parte laterale di una BMW 530, condotta da J.C. donna 30enne residente a Schio, che nel frattempo, uscendo da un’area privata, si stava immettendo in via Santa Croce.

A seguito dell'urto, la conducente del ciclomotore è caduta a terra ed è stata soccorsa da un’ambulamza del 118 e trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso di Santorso.