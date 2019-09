Schianto in galleria, l'auto va a fuoco: gravissimo 42enne

Grave incidente nella notte tra sabato e domenica nella galleria della tangenziale in direzione Vicenza Est. Per cause ancora in corso di accertamento un 42enne, alla guida della sua Lancia Y, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muro della galleria.

A causa dello schianto l'auto si è ribaltata e si è incendiata. I vestiti del conducente hanno preso fuoco e l'uomo, uscito autonomamente dall'auto, è stata subito soccorso dagli addetti all'autostrada che hanno spento le fiamme.

Sul posto sono arrivati successivamente mezzi della polstrada, della polizia locale e dei pompieri. Questi ultimi hanno spento l'incendio che aveva avviluppato la vettura mentre gli operatori dell'ambulanza hanno portato il 42enne in ospedale con gravi ustioni sul corpo. L'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata al reparto Rianimazione dell'ospedale San Bortolo.