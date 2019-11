Schianto in A13: il ricordo della consigliera Guarda, ipotesi palasport per i funerali

"La musica, i diritti umani, le due ruote, gli animali e le risate. Quante risate.", inizia così il lungo post su Facebook che la consigliera regionale vicentina Cristina Guarda ha dedicato ad Anna Pieropan, Daniele Minati e alla piccola DIletta, le tre vittime del terribile incidente avvenuto nei giorni scorsi sull'autostrada A13, mentre la famiglia stava rientrando dal Lucca Comics.

"Pensando a Daniele, Anna e alla piccola Diletta, non posso che immaginarli immersi in questi aspetti così particolari e avvincenti delle loro vite - continua la consigliera regionale - Ma erano molto di più loro Tre, assieme: erano un'avvincente storia d'Amore, così grande da contagiare chiunque li incontrasse, così semplice e vera da indurre ad un tifo travolgente per la loro Famiglia ed i loro Sogni. Ieri mattina il mondo si è fermato per molti, alla notizia del tremendo incidente e della loro partenza per il Cielo. Subito il pensiero è andato ai genitori di Daniele e Anna, persone di grande cuore e spirito di servizio al prossimo, ai loro Fratelli e Nipotini, che chissà con quanta gioia avevano accolto l'arrivo di Diletta".

E ancora "Ho pensato ai loro Amici più stretti, quella Famiglia Allargata che con loro ha condiviso ogni avventura, sogno e vittoria. Tutti loro hanno sostenuto Daniele ed Anna aiutandoli a costruire, mattone dopo mattone, la loro casa sulla roccia, quella capace di resistere a intemperie e sfide, per testimoniare quanto l'Amore possa davvero Tutto, specialmente il loro, sorridente e determinato, che ha accolto con estrema dolcezza e orgoglio l'arrivo di Diletta. A presto Anna, a presto Daniele e piccola Diletta. Siete e sarete sempre tanto amati, perché tanto, tanto avete amato".

Un dolore troppo grande. Tre comunità, quella di Isola Vicentina, dove vivevano, quella di Schio, paese d'origine di Anna e di Sovizzo, comune natale di Daniele, in questi giorni si sono strette attorno alla sofferenza della due famiglie. Ancora non è stata resa nota la data dei funerali per i quali si sta vagliando anche l'ipotesi di celebrarli in una struttura che possa contenere un gran numero di personel come potrebbe essere il palasport di Schio.

Dopo la veglia di preghiera celebrata ad Isola Vicentina, domenica sera, le famiglie stanno quindi valutanto quale sia il luogo più adatto per dare l'ultimo saluto ai loro cari. Le famiglie hanno dato il loro benestare per la proclamazione del lutto cittadino mentre con ogni probabilità Daniele, Anna e la piccola Diletta riposeranno poi nel cimitero di Isola Vicentina, comune nel quale avevano scelto di vivere dopo il matrimonio.