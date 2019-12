Scassina l'auto del comandante della polizia locale, arrestato

Nella notte tra domenica e lunedì aveva scassinato e saccheggiato un'auto, una Fiat Punto, posteggiata nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte della Priula, a Susegana nel Trevigiano. Non poteva certamente immaginare che il veicolo fosse addirittura di proprietà del comandante della polizia locale di San Fior, Stefania Cecchetto.

A finire in manette un pregiudicato di 26 anni, senza fissa dimora ma originario di Marostica, colto sul fatto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Conegliano: erano le 4.30 circa del mattino. Il malvivente, dopo aver forzato una portiera, era riuscito ad appropriarsi addirittura di una divisa completa da agente di polizia locale. Questa particolare "refurtiva" è stata subito recuperata dai militari dopo l'arresto. Il 26enne, trovato in possesso anche di numerosi arnesi da scasso nonché di un coltello a serramanico, è comparso in mattinata di fronte al giudice e ha patteggiato una pena di 4 mesi e 20 giorni di reclusione.

Fonte: Trevisotoday