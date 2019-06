Sassi dal cavalcavia, denunciati 5 minorenni: età dai 13 ai 17 anni

I carabinieri hanno identificato e denunciato un gruppetto di minorenni - residenti tra Dueville, Povolaro e Montecchio Precalcino e di età compresa tra i 13 e 17 anni - per due episodi inconsunti e gravissimi, ma che fortunatamente non hanno portato per un soffio a conseguenze che potevano essere tragiche. Nella giornata di lunedì 3 giugno i ragazzini, secondo quanto ricostruito dai militari, hanno preso le loro bici e nel corso del giro, verso le 18, si sono recati a Montecchio Precalcino e hanno lanciato ad alzo zero un sasso contro una Fiat Panda.

Mezz'ora dopo - come risulta dalle indagini dei militari - il gruppetto si trovava invece sul cavalcavia che sovrasta la Valstastico, all'altezza di Dueville. Qualcuno di loro ha gettato una pietra di sotto, colpendo una Opel con a bordo una famiglia composta da moglie, marito e due bambini piccolissimi. Poco dopo i carabinieri sono giunti sul posto e hanno raccolto la testimonianza della donna al volante, la quale ha riferito di essere riuscita ad accostare e di aver visto un gruppetto di ragazzini fuggire con le bici. Fortunatamente il sasso non era molto grande e ha fatto solo dei danni al parabrezza.

«Un gesto comunque gravissimo anche perché in questi casi il pericolo è che l'automobilsta si spaventi e perda il controllo del mezzo», hanno spiegato i carabinieri che sono riusciti a risalire ai responsabili attraverso i social network. Se nel caso del cavalcavia è stata fatta una denuncia, il primo episodio è stato scoperto dai militari sulla pagina Facebook "Sei di Montecchio se..". Qui gli operatori hanno trovato delle foto che denunciavano un lancio di sassi da parte di alcuni giovanissimi.

Attraverso le immagini i militari sono riusciti a ricosrtuire la dinamica di quello che è accaduto a Montecchio Precalcino, mettendo il fatto in correlazione con l'episodio del cavalcavia e chiudendo il cerchio intorno ai minonerenni: «Abbiamo denunciato dei ragazzini, tutti italiani, che hanno incrociato una Fiat Panda con al volante una signora e con a bordo i suoi due figli di 5 e 8 anni, che proveniva dalla parte opposta -spiegano i carabinieri - In mano qualcuno dei minori aveva un sasso e l'ha lanciato contro la vettura, colpendo il parabrezza».

Ora tutti e cinque sono indagati per attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento in concorso.