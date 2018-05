Sarego, vola dal terrazzo: grave bimba di tre anni

Drammatica caduta di una bambina di 3 anni e mezzo dal terzo piano di una palazzina. Secondo una prima ricostruzione la piccola, di origine africana, si sarebbe arrampicata sul parapetto del balcone non vista dalla mamma e da una sorella che erano in casa assieme a lei. Dopo essersi sporta è caduta da più di sette metri nel giardino del comlesso residenziale.

La vicenda è accaduta lunedì pomeriggio a Meledo di Sarego. I famigliari della piccola si sarebbero accorti solo in seguito della caduta e, disperati, hanno caricato in auto la piccola esamine per portarla all'ospedale di Arzignano. I medici hanno poi deciso, visto la gravità del caso, di trasportare la bimba al San Bortolo dove si trova in terapia intensiva. Sul posto, ieri mattina, son intervenuti i carabinieri di Lonigo per i rilievi e per verificare responsabilità eventuali anche se è esclusa l'ipotesi di incuria.