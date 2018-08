Sarego, il caldo gli ha giocato un brutto scherzo: vittima di truffa on line

I militari della Stazione di Lonigo, a conclusione della relativa attività di indagine, denunciavano in stato di libertà per truffa in concorso F.P 42enne residente a Milano e L.R 68enne residente a Locate Varesino, in provincia di Varese, poiché, dopo aver pubblicato in un sito di vendite on line un annuncio per due ventilatori, concordavano con l’acquirente, un 30enne residente a Sarego, l’anticipo della somma di 200 euro, attraverso la ricarica di una carta PostPay. I due si sono poi irreperibili a qualsiasi richiesta di chiarimenti ma non sono afuggiti alle indagini dei militari.