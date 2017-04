Sarcedo, 64enne cade in bicicletta e perde la vita

Stava pedalando in compagnia degli amici in direzione Thiene, quando, in località Barcon a Sarcedo, lungo via Europa la ruota anteriore della sua bici ha centrato un ramo secco impigliatosi tra i raggi. Per Vittorio Carli, 64enne residente a Piazzola sul Brenta, la caduta è stata rovinosa, gli ha procurato la frattura della base cranica. A nulla è servito l'utilizzo del casco protettivo.

Il gruppo di nove ciclisti era partito da Carmignano di Brenta, nell'Alta Padovana, e il tragico evento è avvenuto attorno alle 9. Carli si trovava in coda al gruppo al momento dell'incidente e i suoi compagni si sono fermati avendo avvertito uno schianto alle loro spalle.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza dall'ospedale di Santorso e la polizia locale Nordest Vicentino. Inutili i tentativi di rianimazione.

Carli, ingegnere idraulico, era dipendente del Comune di Vicenza quale Direttore del Settore Sicurezza e Prevenzione. Lascia la moglie, stimata maestra di Piazzola sul Brenta ed il figlio di quindici anni