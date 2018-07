Pensionato ustionato in azienda: muore dopo mesi di agonia

Un tragico incidente sul lavoro che è risultato fatale a tre mesi di distanza. Per Valeriano Pilotto, 62 anni, titolare in pensione dell'azienda termoidraulica Pilotto Impianti di Sarcedo - dove risiedeva - non c'è stato niente da fare dopo che lo scorso 11 aprlie è stato investito dalle scintille mentre stava tagliando con il flessibile una staffa di ferro. Gli indumenti hanno preso fuoco e il pensionato è stato avvolto dalle fiamme riportando ustioni sul 40% del corpo.

L'uomo era però riuscito a mettersi in auto e arrivare all'ospedale di Santorso da dove è stato trasferito in ambulanza al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Verona. Dopo tre mesi di ricovero, e senza riprendere conoscenza, Pilotto è spirato nella notte tra lunedì e martedì al nosocomio scaligero