Sarcedo, decine in piazza contro l'arrivo di nuovi richiedenti asilo

Decine di persone, martedì sera a Sarcedo si sono ritrovate presso il parcheggio della Chiesa della Madonnetta, dando vita ad un’assemblea nella quale si sono alternati interventi degli organizzatori del presidio e dei residenti. Il motivo della manifestazione, organizzata dal comitato di cittadini PrimaNoi e dalle associazioni Vicenza ai Vicentini e Ordine Sociale Alto Vicentino, era ribadire un "“no” secco all’ ipotesi che Sarcedo sia costretta ad ospitare il nutrito nucleo di sedicenti profughi che la Prefettura intende collocare presso una struttura privata in territorio comunale" .



"Destinatario principale della protesta è stato il sindaco Cortese - riferisce un comunicato - che non ha convinto i propri concittadini con le posizioni espresse nel dibattito pubblico tenutosi il giorno precedente la manifestazione dei comitati del no. Altri soggetti messi sul banco degli imputati sono stati la Prefettura, quale strumento sul territorio delle politiche fallimentari del Governo in campo immigrazione, oltre a quei privati e cooperative che, speculando sul business dell’ accoglienza, si rendono complici dell’ operato del Prefetto, incuranti dei danni arrecati ai territori ed alle comunità locali".