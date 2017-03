Sarcedo, picchiava i genitori per i soldi: arrestato

Disoccupato, non aveva trovato altro modo per avere del denaro che picchiare e minacciare i genitori con i quali, tra l'altro, viveva. In manette è finito un 39enne di Sarcedo, P.C., prelevato dai carabinieri giovedì sera.



Le violenze nei confronti degli anziani genitori proseguivano da mesi tanto che, al limite della sopportazione, la coppia ha preso la sofferta decisione di denunciare il figlio ai carabinieri di Breganze. I militari hanno svolto le indagini del caso e non è stato troppo difficile rinvenire prove sufficienti a carico dell'uomo e ottenere dall'autorità giudiziaria il provvedimento cautelare. P.C. è stato quindi portato al San Pio X.