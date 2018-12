Barbecue nel garage: in 7 all'ospedale

Il barbecue organizzato all'interno del garage ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Nella tarda serata di venerdì, 7 persone sono state trasportate all'ospedale di Santorso con i tipici sintomi dell'intossicazione da monossido. Dopo qualche ora sono stati tutti dimessi.

Secondo quanto si apprende, una coppia aveva organizzato la grigliata nella rimessa della loro casa in via Contrà, a Sarcedo, ultilizzando un fornello a metano. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Schio e dei carabinieri, a un certo punto i presenti si sono sentiti male ed hanno chiamato il 118. I sanitari hanno ritenuto di trasportarli al vicino noscocomio mentre i pompieri si sono poi occupati della messa in sicurezza dell'ambiente.