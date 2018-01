Sarcedo, dimessa con l'influenza: 45enne muore il giorno dopo

È ancora un mistero la morte di una 45enne di Sarcedo, madre di tre figli. Dopo essere finita al pronto soccorso dell'ospedale di Santorso con i sintomi dell'influenza la donna è stata dimessa nel giro di poche ore.

Tornata a casa, nella notte tra venerdì e sabato si è sentita nuovamente male ed è tornata nel nosocomio dell'Alto Vicentino per poi essere trasportata d'urgenza al San Bortolo dove è spirata. La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo sul caso e disposto l'autopsia per scoprire le cause del decesso ed eventuali responsabilità da parte dei sanitari.