Fuori pericolo il 16enne investito da un pirata: si cerca un furgone

È ancora in prognosi riservata e ricoverato in terapia intensiva il 16enne di Sarcedo che nella serata di lunedì è stato investito da un pirata della strada in via Ortigara a Fara Vicentino. Le sue condizioni sono però in via di miglioramento. Il 16enne, nella mattinata di martedì, ha reagito al trauma cranico, si è risvegliato ed è fuori pericolo.

La polizia locale è ancora alla ricerca del responsabile dell'incidente che è fuggito dopo aver tamponato il 16enne. Da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, che hanno sentito vari testimoni, a speronare il ragazzo sarebbe stato un furgone grigio con una scritta arancione. Gli agenti della polizia locale Nordest Vicentino hanno visionato le immagini delle telecamere presenti in zona per cercare di arrivare il prima possibile a una soluzione e stanno battendo a tappeto i comuni vicini al luogo dell'incidente.

Rimane l'appello, rivolto al conducente, di mettersi a disposizione dell'autorità giudiziaria. È previsto uno sconto di pena se il responsabile si va vivo entro 24 ore sucessive al fatto. Cioè entro le 18:20 di martedì. «Ma ci sono delle attenuanti in ogni caso - sottolinea il comandante della Polizia Locale Nordest Vicentino Giovanni Scarpellini - l'importante è che si costituisca».

Sono molti gli incidenti che si verificano in quella strada tortuosa e poco illuminata. I due più gravi sono avvenuti nel 2010 e lo scorso anno. In entrambi casi le persone sono state investite da un furgone e hanno perso la vita.