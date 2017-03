Santorso, ventenni picchiati e derubati di fronte al bar

Alle prime ore dell’alba di sabato presso il piazzale di un bar in via dell'Olmo a Santorso, due 20enni di Schio e Marano sono stati avvicinati da tre nordafricani con i quali hanno avuto un’animata discussione per futili motivi.

I magrebini, ad un certo punto, li hanno aggrediti, percuotendoli, impossessandosi dei rispettivi cellulari e portafogli, fuggendo subito dopo. Le indagini dei carabinieri sono in corso per rintracciare i malviventi.