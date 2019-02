Fermato per strada con il fumo: minorenne denunciato per spaccio

Nella serata di domenica i carabinieri di Piovene hanno denunciato P.A., un 16enne di Santorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il minore è stato fermato per un controllo mentre si aggirava da solo e con fare sospetto per via Grumo a Santorso.

Una pattuglia dei militari, che stava svolgendo un servizio di controllo del territorio, insospettita dal fatto che il ragazzo camminasse senza motivo per quelle strade e a quell’ora, ha deciso di perquisirlo trovandogli addosso circa 16 grammi di hashish. La quantità di sostanza rinvenuta ed i precedenti soprattutto di polizia del ragazzo, hanno portato i carabinieri a ritenere che quanto trovato non fosse per mero uso personale. Condotto il soggetto in caserma per accertamenti, il 16enne è stato successivamente deferito alla Procura dei minori di Venezia.