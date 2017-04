Santorso, incidente sul lavoro: morto operaio

Un operaio è rimasto schiacciato da un pezzo di ghisa all'officina meccanica Dall'Alba di Santorso: per il lavoratore, un 25enne di origini serbe, non c'è stato nulla da fare.



Alla chiamata di soccorso delle 16.15 di venerdì sono intervenuti sul posto, in via IV Novembre 46, i vigili del fuoco di Schio, un ambulanza del Suem partita con codice rosso, lo Spisal e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso. Purtroppo il giovane è spirato in pochi minuti.