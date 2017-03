Santorso, in fiamme il monte Summano

Alte fiamme e fumo denso sul Monte Summano. Un incendio, scoppiato verso le 18 di lunedì si sta estendendo in modo preoccupante proprio sopra Santorso a distanza ravvicinata anche dalle abitazioni. E si fa strada l'ipotesi di un piromane.

In azione in questo momento diverse squadre dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di contenimento. Il fuoco sta salendo nella zona delle cave ed è ben visibile anche dalla pianura e da grossi centri abitati come Thiene. La polizia locale e i carabinieri sono intervenuti a bloccare l'accesso, per ragione di sicurezza, ai numerosi curiosi

Erano tre i focolai alimentavano le fiamme, il più grande dei quali in prossimità della "Chiesa Alta". Le squadre antincendio hanno spento il primo rogo verso le ore 20:00 ma l'operazione è destinata a durare tutte la notte. La dinamica dell'incendio non esclude la matrice dolosa, ipotesi questa che sta prendendo sempre più piede.