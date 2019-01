Colpito da una fucilata: 77enne rischia di perdere un occhio

Stava raccogliendo legna con una carriola nel suo giardino, in via Trentini Pirella a Santorso, quando ha sentito un dolore lancinante ed è caduto a terra. A provocarglielo una raffica di piombo partita dalla doppietta di un cacciatore. G.F., ingegnere 77enne, ha rischiato di morire per quella fucilata e ora rischia di perdere l'occhio sinistro, oltre a ritrovarsi una cinquantina di pallini nel cranio.

L'episodio, avvenuto verso la metà di dicembre dello scorso anno, è venuta alla ribalta solo successivamente con l'intervento dei carabinieri - che non erano stati avvisati subito - per raccogliere la denuncia della vittima e la sucessiva disposizione della prefettura di sospendere la licenza al cacciatore, un operaio scledense, e procedere al sequestro di 5 fucili di sua proprietà.

Secondo una prima ricostruzione il 77enne avrebbe sentito il suono del collare da caccia di un cane prima di venire colpito dalla fucilata del cacciatore che si è subito precipitato in suo soccorso. I medici del'ospedale di Santorso sono ora la lavoro per cercare di salvare l'occhio all'ingegnere mentre la vicenda avrà un seguito nelle aule del tribunale.