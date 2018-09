Ketamina e marijuana nei jeans: segnalati 4 giovanissimi

Nella serata di venerdì quattro persone, tra cui un minorenne, sono stati controllati dai carabinieri a causa del comportamento sospetto assunto non appena hanno visto comparire i militari: in loro possesso sono stati trovati alcuni grammi di sostanza stupefacente per uso personale.

In particolare una delle pattuglie ha fermato in un parco di Santorso C.L. cl. 1993, D.M. cl. 2002 e H.M. cl. 1999 rinvenendo una dose di marijuana ciascuno. I primi due nascondevano la sostanza all’interno di piccole borse a tracolla, mentre il terzo all’interno di un pacchetto di sigarette posto tra i pantaloni e gli slip.

Un’altra pattuglia, invece, ha fermato un’autovettura ad Arsiero con a bordo tre persone tra cui R.D., cl. 1997, il quale aveva con sé in una tasca del pantalone quasi tre grammi di ketamina, un farmaco anestetico che, assunto a dosaggi inferiori a quelli necessari per l'anestesia, agisce sul sistema nervoso centrale come un potente psichedelico (molto più dell'LSD) producendo una sensazione di dissociazione tra mente e corpo. La sostanza si presenta solitamente sotto forma liquida o di polvere biancastra.

In tutti i nominati casi si è proceduto al sequestro della droga con deferimento dei soggetti alla competente Autorità Amministrativa.