Santo Megna poliziotto vicentino, perde la vita ad Ascoli

Il sovraintendente capo della polizia Santo Megna, 59 anni, della questura di Vicenza è morto domenica mattina ad Ascoli Piceno. Un malore fatale è probabilmente la causa dell'incidente automobilistico nel quale l'agente vicentino ha perso la vita. Sandro Megna era impegnato nel territorio ascolano come aiuto per il post-terremoto. L'agente, aggregato presso la questura di Ascoli, è improvvisamente sbandato mentre si trovava alla guida della sua Alfa, scontrandosi con tre auto in sosta.

Come riportato dalla stampa locale il 59enne è stato soccorso dai mezzi del 118 che l'hanno estratto dalla macchina ormai privo di vita. A quanto pare il decesso è avvenuto proprio per via del malore e non dalle ferite riportate nello scontro, che, a un primo esame, non erano indice di traumi particolari.

Il ministro dell'interno Marco Minniti e il capo della Polizia Franco Gabrielli, venuti a conoscenza della tragedia "esprimono cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia in questo momento di tristezza e dolore".