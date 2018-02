Sanremo, è l'ora di Eva Pevarello: il programma della terza serata

E' arrivato il momento: giovedì sera, terza serata, Eva Pevarello salirà sul palco del Festival di Sanremo. E' passato poco più di un anno dal suo podio a X Factor e la talentuosa 27enne di Thiene è già arrivata alla più importante gara canora del Paese. Canterà il brano che le ha consegnato la vittoria a Sarà Sanremo.

Il programma della serata

I super ospiti sono i Negramaro, con il brano La prima volta e con un duetto virtuosistico tra Giuliano Sangiorgi e Claudio Baglioni sulle note di Poster.

Per il filone tributi ai grandi della storia della musica italiana, l'omaggio di Gino Paoli e Danilo Rea a Umberto Bindi (con Il nostro concerto) e a Fabrizio de André. E poi James Taylor, leggenda della musica americana, che debutta all'Ariston con due minuti di Rigoletto, La donna è mobile (eseguita alla chitarra), e un duetto con Giorgia sulle note di You've got a friend.

La gara dei Giovani proseguirà con le altre quattro proposte: sul palco, oltre a Eva, sfilano Mudimbi, Ultimo, e Leonardo Monteiro.

Spazio anche a dieci Campioni che fanno riascoltare la loro canzone: Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Mario Biondi, Max Gazzè, Noemi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, The Kolors. In attesa di sapere se si esibiranno anche Ermal Meta e Fabrizio Moro, sub iudice per la presunta violazione del regolamento con il loro brano. Attesi anche Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria per presentare la fiction di Rai1 'E' arrivata la felicità 2'. Da confermare le indiscrezioni sulla presenza di Nino Frassica. Si conferma anche per la terza serata del festival il meccanismo di voto, con il mix di televoto (40%), giuria demoscopica (30%) e sala stampa (30%).