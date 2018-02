Sanremo: Eva Pevarello conquista l'Ariston e arriva terza

"Non vedo l'ora di tirare fuori quello ho dentro e di darlo a voi".

Il sogno di una ragazza piena di forza ma anche di dolcezza si è realizzato giovedì alle 21 sul palco dell'Ariston. Eva Pevarello questo giorno se lo immaginava fin da quando era bambina e ieri a Sanremo ha tirato veramente fuori il meglio di sé. E per questo è stata premiata dalla giuria con un terzo posto nella classifica delle preferenze della giuria demoscopica. Davanti a lei Mudimbi e Ultimo, ultimo Leonardo Montiero.

La 27enne thienese si è esibita sul palco della città dei fiori con al dito il suo portafortuna, un anello con applicato sopra un dente del giudizio, regalo della sua migliore amica. Vestita con un lungo abito scuro ha portato sull'Ariston la sua "Cosa ti salverà" di Di Martino/Filippelli, brano introspettivo ma allo stesso tempo pieno di pura energia rock. Un brano impeccabile che, vada come vada, ha già fatto breccia nei cuori dei suoi fan e non solo.

La quarta serata sarà decisiva per la vicentina. Stasera Eva si esibirà assieme ad altri sette cantanti delle "Nuove Proposte" per cercare di conquistare il podio della categoria oppure quello della critica (MIa Martini) o della sala stampa (Lucio Dalla). Fondamentale quindi il televoto che completerà la competizione iniziata ieri e che peserà per il 50%.

IL TESTO DI COSA TI SALVERÀ