Campo Marzo, arrestati i due feriti: uno aveva la protezione sussidiaria

Concluse le indagini sull'ennesimo episodio di violenza che sabato ha sconvolto la zona di Campo Marzo. I due protagonisti della furiosa rissa con spargimento di sangue in mezzo ai passanti sono finiti entrambi in manette. Si tratta di J.I., 23enne clandestino e A.S.R., 36enne con lo status di protezione sussidiaria. Entrambi sono nigeriani.

Dalla ricostruzione della polizia è emerso che il 36enne è stato aggredito dal suo connazionale vicino al parco giochi e che, dopo una fuga, il regolamento di conti sia finito in viale Roma, a colpi di pezzi di bottiglia rotto. Il ferito più grave, il nigeriano irregolare, è stato operato con una prognosi di 25 giorni. Si trovava in Italia irregolarmente in quanto aveva un ordinanza di espulsione, dato che la sua richiesta di asilo politico è stata rifiutata nel 2014, così come il ricorso.

L'altro, invece, aveva ricevuto la protezione sussidiaria dalla prefettura di Agrigento e dopo esser stato dimesso dall'ospedale si trova in questura nelle camere di sicurezza. Entrambi sono accusati di lesioni personale aggravate e sono in attesa della convalida dell'arresto.

LE TESTIMONIANZE

CAMPO MARZO: "INTERVENGA L'ESERCITO"