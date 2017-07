Vicenza, Far West a Campo Marzo: le testimonianze

Campo Marzo come una zona selvaggia dove tutto ormai è possibile. La lite di sabato alle 18:30 tra i due immigrati, avvenuta in mezzo ai passanti che stavano tranquillamente passeggiando all'ora dell'aperitivo in un sabato estivo che fino ad allora era tranquillo, ha turbato non poco chi ha visto in diretta la scena. Tra i primi a soccorrere l'africano ferito più gravemente da un fendente di un bottiglia rotta, è stato Diego Dalla Palma, stylist di fama internazionale.

"Una scena di orrore assoluto, il ragazzo aveva un ginocchio che non esisteva più e dal collo c'era zampillava sangue come una fontana - ha raccontato - e la cosa che mi ha fatto ancora più orrore è che di fronte a quella scena nessuno ha mosso un dito". È stato lui il primo a chiamare la polizia mentre in viale Roma c'era il delirio. Prima gente che scappava terrorizzata, una ragazza di colore che urlava e la strada inondata di sangue. Poi, all'arrivo di poliziotti e ambulanze, si è formato un capannello di persone che hanno cominciato a riprendere e a fotografe la scena.

Una bicicletta per terra, vestiti insanguinati e i due feriti in mezzo alla strada. Ma sangue anche sul lampione della luce e un po' dappertutto. "Basta filmare, vergognatevi", urlava Dalla Palma. E poi c'erano i testimoni, chi parlava di una macchina che ha portato via uno dei due per poi riportarlo, chi riferiva di un coltello. Tra chi ha visto la scena anche Michela Morellato.

"Uno schifo vedere una persona piena di sangue, avevamo un parco bellissimo ora abbiamo lasciato una giungla", sottolinea e un suo post specifica" "Io ero lì, sono arrivata quando il ragazzo era ormai una polpetta insanguinata in mezzo alla strada. A me piacerebbe un bellissimo discorso da parte di Jacopo Bulgarini d'Elci sul degrado, tipo quello dell'americano che ubriaco aveva defecato su dei modellini rappresentativi in città ... ricordate? Ecco io vorrei sentire la stessa enfasi, la stessa passione sul come certi animali devono essere puniti".

Reazioni anche dalla politica locale. Il primo, il sindaco Achille Variati "Siamo ostaggio di questa gentaglia", mentre il consigliere comunale Francesco Rucco si limita a un "no comment perché se parlo mi becco una querela questa volta".