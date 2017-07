Sangue a Campo Marzo tra la gente, Variati: "Gentaglia che deve stare in carcere o al loro Paese"

"Un episodio gravissimo, i responsabili devono essere puniti con la massima severità". Così il sindaco Achille Variati a caldo, dopo l'aggressione avvenuta nel parco davanti alla stazione.



"La zona di Campo Marzo è costantemente oggetto di controlli delle forze dell'ordine in collaborazione con la Polizia locale. Gli interventi per prevenire e reprimere episodi di degrado e criminalità sono quotidiani - spiega il primo cittadino - Il problema non sono i controlli, ma il fatto che c'è in giro gentaglia che merita di rimanere in carcere o di essere rispedita nel Paese di origine, ma questo non avviene per leggi sbagliate che non impediscono a chi delinque e viene arrestato di rimanere quasi sempre a piede libero vanificando in molti casi il lavoro delle forze dell'ordine. Tutti i Comuni grandi e piccoli, da nord a sud, sono ostaggio di queata gentaglia e la responsabilità è dei Governi di centrodestra e di centrosinistra che non sono riusciti a fare in modo che i deinquenti rimangano in galera - e conclude - La Regione non fa nulla per supportare i comuni sulla sicurezza"