Gestione illecita di rifiuti: nei guai due imprenditori

Anche la provincia di Vicenza e’ stata interessata, nei giorni scorsi, dall’attivita’ di controllo dei carabinieri del nucleo operativo ecologico di Treviso, impegnati nel controllo ai siti di trattamento e/o stoccaggio dei rifiuti al fine di verificare la corretta osservanza delle norme autorizzative degli impianti.

Nell’ambito di tale monitoraggio, a carico di due ditte – con sede a Sandrigo e Torrebelvicino, operanti nella gestione, selezione e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – gli uomini dell’Arma hanno evidenziato irregolaritàà nel rispetto del layout aziendale, con particolare riferimento allo stoccaggio di rifiuti di varia tipologia (imballaggi plastici, carta e cartone in un caso, sacchi di calce in polvere, travi in legno e big bags contenenti lana di vetro nell’altro, n.d.r.) in aree non autorizzate e destinate alla movimentazione, con quindi potenziali conseguenze anche in termini di sicurezza.

In una delle due ditte rilevata anche la mancanza di manichette d’acqua e la probabile inefficienza dei presidi anti-incendio, per la verifica dei quali e’ stata inoltrata segnalazione al comando provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza. I due responsabili legali delle ditte inadempienti, un 53enne di Carmignano del Brenta in provincia di Padova ed un imprenditore di 46 anni di Torrebelvicino, sono stati entrambi segnalati alla procura della repubblica di Vicenza per il reato di gestione illecita di rifiuti.

Alle ditte, secondo quanto prescritto dalla normativa ambientale, sono state imposte prescrizioni per l’adeguamento corretto all’interno degli impianti che verranno nelle prossime settimane verificate in un nuovo sopralluogo dai carabinieri del Noe.