Spaccio al parco, 32enne arrestato e condannato a sei mesi

Nel pomeriggio di lunedì a Sandrigo si è svolta un’operazione congiunta tra i carabinieri e gli Agenti della polizia locale del Consorzio N.E.VI. L’attività ha avuto come scopo la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel parco cittadino di Via Monsignor Arena, ed ha consentito di arrestare in flagranza di reato Vincent Eikhuemen, nigeriano classe ’87, domiciliato a Grumolo delle Abbadesse, proprio mentre stava cedendo circa 10 grammi di marijuana a due uomini.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriori 30 grammi della medesima sostanza, assieme a strumenti per il confezionamento delle dosi e la somma di 650,00 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

La zona era tenuta sotto controllo da diversi giorni e appena i militari e gli agenti hanno avuto conferma dei propri sospetti è scattato il blitz, anche con il prezioso contributo di un’unità cinofila appartenente alla polizia locale di Thiene. Nella giornata di martedì si è tenuto il giudizio direttissimo, al termine del quale l’arrestato è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale.