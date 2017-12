Sandrigo: rogo nel capanno mentre cucina: pranzo di Natale rovinato

Pranzo di Natale andato a male per una famiglia di Sandrigo residente in via Azzone Sesso. Poco dopo le 13 del 15 dicembre, nel pieno del convivio natalizio, ha preso fuoco il capanno adiacente all'abitazione utilizzato dalla famiglia per cucinare.

La signora adetta ai fornelli si era infatti recata nella struttura per friggere sui fornelli delle patatine appena tirate fuori dal congelatore. L'olio bollente, a contatto con il prodotto ancora troppo ghiacciato, ha creato una reazione fisica. Una fiammata enorme ha avvolto il soffitto del capanno, che ha preso fuoco e poi le pareti.

A quel punto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo subito in sicurezza il posto, spegnendo le fiamme. L'incidente non ha causato nessun ferito: solo tanta paura e festa mezza rovinata.