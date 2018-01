Sandrigo: rapina a mano armata in farmacia

Terrore alla framacia "Sandrigo" in via Montegrappa 26, nell'omonimo comune quando, venerdì ieri sera, intorno alle 19, tre malviventi travisati da passamontagna, di cui uno armato di pistola, con accento dell’est Europa, hanno fatto irruzione per una rapina.

In quel momento erano presenti due clienti che sono stati fatti sdraiare a terra mentre i criminali si facevano consegnare l’incasso della giornata e si dileguavano a bordo di una Fiat Punto di colore blu, rubata poco prima a Cittadella. L'auto è stata rinvenuta sabato mattina nei campi in zona Maragnole. L’ammanco è ancora in fase di quantificazione.

Le indagini sono condotte dalla Stazione Carabinieri di Sandrigo, coadiuvata dal Nucleo Operativo della Compagnia di Thiene.