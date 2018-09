Sandrigo, quattro arrestati: rubavano indumenti destinati ai poveri

Durante la giornata di venerdì i carabinieri di Sandrigo, proprio nel centro del piccolo comune dell’Est vicentino, hanno bloccato ed arrestato quattro persone, tre uomini ed una donna, intenti a rubare alcuni sacchi di indumenti usati destinati ai bisognosi. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari. Lo ha rivelato stamani durante un briefing con i suoi collaboratori il comandante della compagnia di Thiene Davide Rossetti, compagnia dalla quale dipende appunto la stazione di Sandrigo. Il fermo delle quattro persone, nate tra il 1980 ed il Duemila, il quale ha comportato i domiciliari, è ora al vaglio della magistratura: la quale valuterà ad horas se processare i responsabili per direttissima.

«Pur trattandosi di merce di basso valore - ha spiegato oggi il capitano Rossetti dal comando thienese - siamo di fronte ad un episodio che preoccupa eminentemente sul piano sociale viste le evidenti difficoltà in cui versano i soggetti ai quali era destinato il servizio di raccolta organizzato dalla onlus berica Avida». Ed è probabilmente proprio in ragione di questo aspetto che la procura berica ha deciso di chiedere, ottenendoli, gli arresti domiciliari pur a fronte di una astratta tenuità del reato. Più nel dettaglio i fermati, appartenenti ad una famiglia di nomadi che orbita nel comprensorio, avevano tutti precedenti specifici. I quattro sono nati in Italia e sono di cittadinanza italiana.

Il comandante peraltro ha tenuto a sottolineare il fatto che l’arresto, maturato durante un servizio di pattugliamento del territorio, è avvenuto di giorno. Il che «deve farci guardare dal pensare che i furti avvengano solo nottetempo perché non è vero». In questo contesto sempre il capitano Rossetti (in foto) ha ricordato che per il contrasto alle attività criminali può risultare spesso preziosissima la collaborazione dei residenti «che invito a contattare il 112 per le segnalazioni del caso quando ne ravvedano la necessità».

AGGIORNAMENTO ORE 13:30

Stamane si è tenuto il rito direttissimo al termine del quale i quattro soggetti sono stati rimessi in libertà, in quanto giudicati non pericolosi.