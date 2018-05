Sandrigo, senza patente si scontra con tre auto e fugge: 5600 euro di multa

Alle 13.00 di mercoledì 23.05.2018, una pattuglia del distaccamento della polizia locale Nordest Vicentino è intervenuta a Sandrigo in via Monte Grappa sulla Marosticana, a pochi metri dalla stazione degli autobus, a seguito di un sinistro stradale con tre auto coinvolte. Dai primi dati raccolti è emerso che mentre due autovetture provenienti da direzioni opposte si stavano incrociando, una terza diretta verso Marostica, in fase di sorpasso le colpiva entrambe. Da subito i coinvolti riferivano che l'auto che aveva provocato il sinistro si era allontanata facendo perdere le proprie tracce.

Dopo i rilievi di rito, gli agenti sono risaliti ai dati del potenziale fuggitivo. Raggiunto presso la propria abitazione a Pozzoleone, hanno accertato che Z.L. 36enne, in appena un ora dal sinistro aveva già smontato tutti gli accessori fluorescenti dalla propria auto e portati in una vicina carrozzeria per farli riverniciare, probabilmente con l'intento di depistare il rintraccio.

Peccato che l'auto presentasse comunque danni compatibili con quelli riportati dagli altri due veicoli rimasti sul posto del sinistro. Invitato il 36enne presso gli uffici del distaccamento di Sandrigo e messo davanti ai dati inconfutabili, come gli elementi nel frattempo raccolti in carrozzeria e alle immagini di videosorveglianza registrata dalle telecamere della rete stradale, nonostante gli iniziali molteplici e fantasiosi tentativi di negare l'evidenza, non poteva far altro che ammettere le proprie responsabilità, tra queste anche quella più grave. E cioè, oltre a essere fuggito dopo il sinistro guidava senza patente perché revocata dal 2013. L'uomo è stato multato per 5600,00 Euro oltre al fermo amministrativo del veicolo. Ora i danneggiati potranno legittimamente pretendere la refusione dei danni.