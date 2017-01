Sandrigo, paura per incendio in ditta di prodotti chimici

E' scattata subito l'allerta, quando, martedì alle 21, un responsabile della Europolveri, in via Galvani 69 a Sandrigo si è accorto del fumo che usciva dal deposito.



Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto con 4 mezzi, vista l'estrema infiammabilità dei materiali prodotti dalla ditta, tra cui vernici e polveri speciali. Dopo i primi controlli, l'allarme si è ridimensionato e l'intervento si è concluso dopo due ore, con la messa in sicurezza dell'area interessata dal principio di incendio.