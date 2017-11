Sandrigo, operaio schiacciato da un peso: è grave

Incidente sul lavoro lunedì mattina verso le 11 alla Costa Levigatrici in via Galilei a Sandrigo. Per cause ancora in via di accertamento un 58enne è stato colpito da un peso che si è staccato da un macchinario.

Sul posto è intervenuto lo Spisal di Vicenza, per gli accertamenti e il Suem che ha ricoverato l'operaio in gravi condizioni con un trauma addominale al San Bortolo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.